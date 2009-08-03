Descontinuado
CSP1200/55
Tu sistema de música portátil
Siente la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.
El protector de imán de goma gruesa evita los daños en el mecánico
Cono compuesto de fibra resistente que se adapta a todos los climas
Cono compuesto de alta densidad para reforzar los graves
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