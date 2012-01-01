Cono de polipropileno liviano para un sonido más nítido

El diafragma está ubicado dentro del altavoz sobre una bobina móvil y produce una señal en forma de onda cuando recibe la señal de entrada. Así, transforma esta señal en una señal sonora. El polipropileno es uno de los plásticos más livianos que existen y es un material ideal para los diafragmas de los altavoces debido a su liviandad, resistencia, rigidez y tolerancia a las altas temperaturas. Estos conos de polipropileno reproducen música de alta calidad ya que perciben hasta las señales de sonido más pequeñas y las convierten en sonidos claros y llenos de vida.