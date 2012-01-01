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Descontinuado

Altavoz coaxial para automóviles

CSP610/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles Philips CSP610. Estos altavoces bidireccionales de 16,5 cm tienen una potencia máxima de 210 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música increíble con sonido nítido.

Ver todos los beneficios

con estéreo bidireccional para un sonido increíble

Tu sistema de música portátil

  • 16,5 cm (6,5")

  • Bidireccional

  • 210 W

Potencia de 40 W RMS

Cono de polipropileno liviano para un sonido más nítido

Cono de polipropileno liviano para un sonido más nítido

El diafragma está ubicado dentro del altavoz sobre una bobina móvil y produce una señal en forma de onda cuando recibe la señal de entrada. Así, transforma esta señal en una señal sonora. El polipropileno es uno de los plásticos más livianos que existen y es un material ideal para los diafragmas de los altavoces debido a su liviandad, resistencia, rigidez y tolerancia a las altas temperaturas. Estos conos de polipropileno reproducen música de alta calidad ya que perciben hasta las señales de sonido más pequeñas y las convierten en sonidos claros y llenos de vida.

Cubierta de tela sensible para disfrutar al máximo de los detalles del sonido

Cubierta de tela sensible para disfrutar al máximo de los detalles del sonido

Una cubierta delicada conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando las señales de audio llegan al cono interno del woofer, la cubierta envolvente coloca al cono en su posición original para que esté preparado para recibir otra señal sonora. Así, el woofer puede capturar todas las señales con un mínimo de distorsión para brindarte un sonido claro y suave, independientemente del volumen de la música.

Especificaciones técnicas

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