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Descontinuado

Altavoz coaxial para automóviles

CSP6910/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos altavoces de 3 vías de 16 x 24 cm tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de los detalles de la música con graves increíbles.

Ver todos los beneficios

con estéreo de tres vías para un sonido increíble

Tu sistema de música portátil

  • 6 x 9"

  • 3 vías

  • 300 W

Fácil conexión de cables en los altavoces

Fácil conexión de cables en los altavoces.

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los altavoces que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.

Cubierta de caucho butílico para una máxima respuesta, más suave

Cubierta de caucho butílico para una máxima respuesta, más suave

El caucho butílico de gran capacidad de respuesta conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal sonora llega al cono interno del woofer, la cubierta de caucho butílico, que ofrece flexibilidad a pesar de su dureza, mantiene el cono en su posición para protegerlo de las potentes fuerzas ascendentes o descendentes que se generan cuando la señal es fuerte. Gracias a esta técnica, el woofer puede soportar el efecto de los potentes compases y brindar una respuesta suave para los tonos graves con una distorsión mínima, incluso en altavoces compactos.

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