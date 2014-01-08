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Descontinuado

Altavoz con base

DS3010/93

4

| (2) Opiniones

Obsesión por el sonido

En el escritorio o en cualquier otro lugar, este increíble sistema te ofrece un sonido nítido para que crees tu propio clima personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC y elige entre la alimentación por CA o batería para más flexibilidad.

Ver todos los beneficios

Llena tu espacio con música y estilo

Obsesión por el sonido

  • para iPod/iPhone

  • Alimentado con batería/CA

Sincronización de la PC con el iPhone o iPod

Conexión, reproducción de audio, sincronización y carga. Ahora puedes disfrutar de la música favorita de tu iPhone o iPod mientras se carga y se sincroniza con la PC por USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una increíble comodidad y escucha tus canciones favoritas durante horas sin preocuparte por quedarte sin batería.

Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Opiniones

4
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base

18/08/2016

Chile

Chile

Producto obsoleto

hasta hace un año amaba mi parlante lo usaba todo el día todos los días hasta que tuve que cambiar a iphone 5 y la entrada ya no sirve, compre un adaptador pero no sirve con este producto a diferencia de con otros parlantes philips, y me di cuenta que actualizaron el modelo a iphone 5 pero yo ya tengo el parlante y me gustaria saber si tienen un adaptador especial para este modelo que garantice que servirá y de este modo se evita que el producto se vuelva obsoleto

Esta reseña se realizó para DS3010 Altavoz con base

Esta reseña se realizó para DS3010 Altavoz con base

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