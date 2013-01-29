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Descontinuado

Altavoz con base

DS7550/37

4.1

| (8) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

Fácil de transportar

Este altavoz Fidelio compacto, portátil y de gran rendimiento de audio fue especialmente diseñado para que lo lleves a todas partes. Funciona con una batería recargable de larga duración y tiene un resistente acabado en aluminio. Además, incluye una funda de transporte para que puedas disfrutar de la mejor música estés donde estés.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Fácil de transportar

  • para iPod/iPhone

  • Batería recargable

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones

Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

8

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
2

29/01/2013

España

España

Muy buen producto

Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

28/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

30/03/2014

Argentina

Argentina

Perdi el que tenia anteriormente y no dude a comprar el mismo .

Cumple a la perfeccion con el objetivo para lo que fue creado movilidad buen sonido buena autonomia. Un tran producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base

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