Descontinuado
Fácil de transportar
Este altavoz Fidelio compacto, portátil y de gran rendimiento de audio fue especialmente diseñado para que lo lleves a todas partes. Funciona con una batería recargable de larga duración y tiene un resistente acabado en aluminio. Además, incluye una funda de transporte para que puedas disfrutar de la mejor música estés donde estés.
para iPod/iPhone
Batería recargable
La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.
La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.
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4.1
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Skungdog
29/01/2013
España
Muy buen producto
Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
28/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Marcos1969
30/03/2014
Argentina
Perdi el que tenia anteriormente y no dude a comprar el mismo .
Cumple a la perfeccion con el objetivo para lo que fue creado movilidad buen sonido buena autonomia. Un tran producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base