Descontinuado
Diseño portátil
Este altavoz es compacto y muy fácil de transportar y te ofrece el mejor rendimiento. Ha sido especialmente diseñado para reproducir la música de tu iPhone o iPod con máxima potencia. Además, como es fácil de transportar puedes llevarlo vayas donde vayas para disfrutar siempre de tu música favorita.
La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.
El puerto de carga especial de este altavoz Philips tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.
El diseño de este altavoz con base Fidelio es estético con o sin tu iPod, iPhone o iPad conectado. A diferencia de otras bases, este sistema ha sido diseñado para ofrecerte el mejor diseño aun si el dispositivo no está conectado para que puedas agregar un toque de elegancia a tu estantería o escritorio.
4.1
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Edafo
09/10/2012
España
Buena calidad de sonido y de materiales
Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
libra19
12/04/2021
Peru
el parlante dura muchas horas funcionando
el producto es muy bueno los acabados son bonitos ,el sonido es nitido y las demas funciones trabajan muy bien siempre lo recomiendo a mis amigos
Ventajas
recpmendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-12
Gabyss16
30/06/2018
Argentina
Este producto es excelente
Se usa mucho en el exterior de la casa , la calidad del sonido y la durabilidad de su batería es muy recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base