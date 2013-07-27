Descontinuado
DS8530/79
Sonidos que se adaptan a tu hogar
El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPod, iPhone o iPad, gracias a la tecnología PureDigital.
para iPod/iPhone/iPad
La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
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3.0
de 5
2
Opiniones
Pilot24
27/07/2013
España
Parece que el cantante te esta cantando en directo
Lo que más me gusta es el sonido más bueno que tiene.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base
PerryMason202
11/10/2013
España
Problemas con el mando
El mando con el tiempo da problemas los botones. He tenido problemas además con el volumen, cuando escucho una canción con el volumen alto, se pasa de pista a otra canción.
Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base
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