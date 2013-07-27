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Descontinuado

Altavoz con base

DS8530/79

3

| (2) Opiniones

Sonidos que se adaptan a tu hogar

El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPod, iPhone o iPad, gracias a la tecnología PureDigital.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar

  • para iPod/iPhone/iPad

Potencia de salida total: 30W RMS

Potencia de salida total: 30W RMS

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

2

Opiniones

4
3
2

27/07/2013

España

España

Parece que el cantante te esta cantando en directo

Lo que más me gusta es el sonido más bueno que tiene.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base

11/10/2013

España

España

Problemas con el mando

El mando con el tiempo da problemas los botones. He tenido problemas además con el volumen, cuando escucho una canción con el volumen alto, se pasa de pista a otra canción.

Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base

Esta reseña se realizó para DS8530 altavoz base

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