Descontinuado
FWM139/55
Reproducción de MP3-CD
Haz realidad todas tus necesidades de música con el minisistema Hi-Fi FWM139, que te ofrece un sonido increíble y 10 horas de música en MP3-CD. Disfruta de su facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.
MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3» . Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
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