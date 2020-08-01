ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase

GoPure SelectFilter Plus 120Filtro reemplazo purificador aire para automóviles

GSF120P110X1

Respira solo aire saludable en el coche

La exclusiva tecnología de filtrado multicapa SelectFilter Plus de Philips elimina eficazmente las partículas PM2.5, los gases tóxicos y de escape para proteger la salud de tu familia. La tecnología de purificación certificada AirMID elimina el 90% de los alérgenos de polen transportados por el aire.

Ver todos los beneficios

Protege a tu familia de hasta 125 contaminantes

Respira solo aire saludable en el coche

  • Eliminación de partículas finas

  • Tratamiento de los gases de escape

  • Eliminación de gases tóxicos

  • Elimina el 90 % de los alérgenos

Elimina las partículas nocivas ultrafinas &lt;0,3 µm

Elimina las partículas nocivas ultrafinas <0,3 µm

La exclusiva tecnología de filtración SelectFilter Plus de Philips, con prefiltro integrado, elimina eficazmente las partículas detectadas en la cabina del automóvil, como PM2.5. No solo elimina partículas dañinas, sino también el humo del cigarrillo, el polvo, los alérgenos, los virus y las bacterias del aire.

Elimina eficientemente los gases tóxicos, como los vapores de escape

Elimina eficientemente los gases tóxicos, como los vapores de escape

La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de 3 etapas de Philips incluye una capa HESA integrada con aditivos selectivos que descontamina el coche de gases químicos dañinos. A través de un potente proceso de absorción y oxidación, elimina las sustancias gaseosas perjudiciales. Limpia el aire de los gases de escape del coche, la contaminación industrial, los productos químicos emitidos por los materiales y acabados plásticos que se utilizan en el interior de los coches, y otras sustancias que desprenden olores, como los compuestos orgánicos volátiles (COV), el tolueno y el formaldehído.

Elimina los humos nocivos de NO2/SO2 procedentes del tráfico

Elimina los humos nocivos de NO2/SO2 procedentes del tráfico

¿Quién quiere que su familia respire los gases de escape cuando hay tráfico intenso? El sistema de ventilación del vehículo crea un flujo de aire desde el exterior, por lo que los gases de escape tóxicos de los automóviles y camiones acaban en la cabina. Estos gases quedan atrapados en el interior del coche. Los niños en los asientos traseros pueden quedar expuestos a niveles peligrosos de contaminación muy superiores a los del exterior. La tecnología SelectFilter Plus de Philips trata los gases de escape como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2), para que tu familia y tú puedan respirar con confianza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.