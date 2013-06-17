Descontinuado
HP8339/20
Peinados perfectos a temperatura constante que protege tu cabello
La plancha para el cabello ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento gracias a sus nuevas placas Dual-Care™ con una temperatura constante y tecnología EHD Technology™
Placas cerámicas
Distribución uniforme del calor, 199 C
Acondicionamiento ionizado
Tiempo de calentamiento de 15 s
Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
La avanzada tecnología EHD+ de Philips te ofrece una distribución uniforme del calor, aun en altas temperaturas. Evita el sobrecalentamiento, protege tu cabello y lo mantiene saludable y brillante.
Esta plancha mantiene una temperatura más constante. Gracias a su calentador de gran rendimiento, te permite planchar el pelo a una temperatura más cuidadosa con el cabello, a la vez que te ayuda a conseguir el estilo exacto que deseas.
Opiniones