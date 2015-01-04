Descontinuado
Tres veces más cuidado al alisar y rizar
El nuevo Straight & Curl de Philips te brinda un peinado liso, ondulado y rizado y al mismo tiempo cuida tu cabello. Preocupación por el cabello con tres veces más cuidado al peinar gracias al acondicionamiento iónico, placas de cerámica suaves como la seda y control digital de temperatura
Placas cerámicas curvas
Distribución uniforme del calor, 230 C
Acondicionamiento ionizado
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.
Las placas de cerámica curvada suaves como la seda crean rizos y ondas con una facilidad nunca antes vista. Enrolla tu cabello en las placas curvas o crea una simple curvatura en las puntas de tu cabello.
Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Yely
04/01/2015
Central América
Es una maravilla para cabellos rizados es una plancha muy profesional.
El único punto es que difícil de apagarla por el seguro, he buscado en la web pero no hay referencias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello