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Care Straight & CurlPlanchas para el cabello

HP8345/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Tres veces más cuidado al alisar y rizar

El nuevo Straight & Curl de Philips te brinda un peinado liso, ondulado y rizado y al mismo tiempo cuida tu cabello. Preocupación por el cabello con tres veces más cuidado al peinar gracias al acondicionamiento iónico, placas de cerámica suaves como la seda y control digital de temperatura

Ver todos los beneficios

Plancha para el cabello con cuidado iónico

Tres veces más cuidado al alisar y rizar

  • Placas cerámicas curvas

  • Distribución uniforme del calor, 230 C

  • Acondicionamiento ionizado

Temperatura profesional de 230 ºC para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Placas curvas para crear ondas y rizos suaves fácilmente

Las placas de cerámica curvada suaves como la seda crean rizos y ondas con una facilidad nunca antes vista. Enrolla tu cabello en las placas curvas o crea una simple curvatura en las puntas de tu cabello.

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/01/2015

Central América

Central América

Es una maravilla para cabellos rizados es una plancha muy profesional.

El único punto es que difícil de apagarla por el seguro, he buscado en la web pero no hay referencias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello

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