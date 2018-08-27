Descontinuado
Placas con queratina
Placas con vibración
Cuidado iónico
Temperatura profesional de 230°C
Las placas de cerámica con queratina se deslizan suavemente por el cabello para dar un aspecto brillante.
Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.
4.6
de 5
17
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Nia26
27/08/2018
Colombia
Excelente alisadora
Es una excelente alisadora, tiene muy buena temperatura y la forma de las placas permite hacer diferentes peinados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
Milenagallego1977
20/01/2018
Colombia
Plancha para cabello muy versatil
Me parece un buen producto original por su diseño y comodidad de uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
mfmoya9310
05/07/2017
Colombia
Comprador verificado
Excelente producto
excelente producto, pero pese a haberlo usado durante 6 meses el producto no volvió a prender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello