Caja térmica portátil equipada con manija y ruedas

Equipado con ruedas silenciosas de PU de 6 pulgadas y un asa plegable, es fácil mover tu serie TB8000 de Philips hacia tu vehículo y desde él. Simplemente saca el asa y llévalo como si fuera una pequeña maleta por el aeropuerto. El exclusivo diseño de las ruedas de 3 radios también te ayuda a mantener el equilibrio, lo que ayuda a evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el asa mejorados pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso cuando está completamente cargado, aún puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni dañarse.*1