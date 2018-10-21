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Descontinuado

Mini sistema Hi-Fi

NTRX500/55

3.4

| (20) Opiniones

Lo último en reproductores

Déjate llevar por los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX, ideal para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle pistas en tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone a través de Bluetooth® y use 260 mil efectos de luces para conseguir una fiesta intensa.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Lo último en reproductores

  • 650 W

  • Bluetooth

Crossfader del DJ para mezclar tus pistas

Crossfader del DJ para mezclar tus pistas

Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que puedes fluir sin problemas entre las canciones. Solo selecciona la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elige el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplaza el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.

Botón de graves NX para un impulso de sonido al instante y efectos de luces

Botón de graves NX para un impulso de sonido al instante y efectos de luces

Disponible en toda la línea, el grave NX hacer estallar los graves y la potencia al extremo. Presiona el botón de graves NX y potencia tu sonido de forma instantánea, crea efectos de luces desenfrenados y siente cómo vibran tus huesos con los graves profundos de los subwoofers.

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

20

Opiniones

21/10/2018

Chile

Chile

Bluetooth

Quisiera saber la versión del Bluetooth ya que tiene problemas con mi tv al conectar ya que tiene 1 segundo se desfase

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Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi

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05/12/2014

Chile

Chile

Todo lo que se necesita para el carrete!

Descubrí este producto en la tienda, algo habia escuchado sobre los Nitro, pero al probarlo me sorprendió. realmente suena excelente y tiene la venta adicional de tener todas las funciones de lluces y dj y los efectos especiales. su tamaño es imponente y su sonido potente y de muy buena calidad.

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Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi

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04/01/2015

Central América

Central América

Simplemente Genial!!

Solo lo vimos en la tienda y lo queriamos de una vez en nuestra casa para todas las fiestas! El diseño inmediatamente llama la atención y cuando lo probamos, definitivamente lo queríamos en la casa. Los bajos son impresionante, y el mundo de efectos que aún no conocemos completamente, son simplemente Geniales!!!! Lo único malo que encontramos en él son los efectos de Dj. Solo dos de los manuales son geniales, los otros son terribles. El Dj automatico merece un 5, pero los efectos son malos, feos. Debería de permitir mayor versatilidad en el manejo de los sonidos para que realmente pueda uno sacar el Dj que lleva dentro!!

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Esta reseña se realizó para NTRX500 Mini sistema Hi-Fi

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