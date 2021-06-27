QP210/50
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se adapta a todas los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.0
de 5
44
Opiniones
Drew87
27/06/2021
Colombia
Definitivamente la volvería a comprar
Increíble máquina. Ya había tenido una philips y definitivamente el precio se ve reflejado en la calidad. Es muy suave y lo que dicen de los repuestos pues como todo hay que tener cuidado
Ventajas
Resistencia al agua. Facilidad para comprar repuestos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
servergarcia
17/02/2021
Colombia
Empleado de Philips
Gran tecnología de afeitado
[Employee of philipsglobal] No tengo dudas en reemplazar la cuchilla de mi oneblade cada que toca. La excelente tecnología y experiencia de afeitado que me brinda, la han hecho mi aliada a la hora de mantener mi aspecto personal óptimo.
Ventajas
Tecnología y experiencia de uso
Contras
En ocasiones me ha costado conseguirlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
leon2316
17/02/2021
Colombia
El producto es Unico
A mi esposo le encanto, puede utilizarlo en seco,humedo y no lo irrita , en serio me dice que fue la mejor inversion que pude hacer y el mejor regalo que he podido darle .. ademas la duracion del repuesto es impresionante lleva mas de 5 meses con el y aun le funciona como la primera vez. esto es un ahorro grande .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.