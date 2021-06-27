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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
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OneBladeCuchilla de repuesto

QP210/50

4
| (44) Opiniones
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Una original

  • Se adapta a todas los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

44

Opiniones

27/06/2021

Colombia

Colombia

Definitivamente la volvería a comprar

Increíble máquina. Ya había tenido una philips y definitivamente el precio se ve reflejado en la calidad. Es muy suave y lo que dicen de los repuestos pues como todo hay que tener cuidado

Ventajas

Resistencia al agua. Facilidad para comprar repuestos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

17/02/2021

Colombia

Colombia

Empleado de Philips

Gran tecnología de afeitado

[Employee of philipsglobal] No tengo dudas en reemplazar la cuchilla de mi oneblade cada que toca. La excelente tecnología y experiencia de afeitado que me brinda, la han hecho mi aliada a la hora de mantener mi aspecto personal óptimo.

Ventajas

Tecnología y experiencia de uso

Contras

En ocasiones me ha costado conseguirlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

17/02/2021

Colombia

Colombia

El producto es Unico

A mi esposo le encanto, puede utilizarlo en seco,humedo y no lo irrita , en serio me dice que fue la mejor inversion que pude hacer y el mejor regalo que he podido darle .. ademas la duracion del repuesto es impresionante lleva mas de 5 meses con el y aun le funciona como la primera vez. esto es un ahorro grande .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.