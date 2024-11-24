Descontinuado
Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.3
de 5
203
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
24/11/2024
Colombia
Comprador verificado
La afeitadora me pareció muy buena!!
Tiene una buena potencia, y la batería dura bastante!! Aunque no deja al raz totalmente es suficiente para una buena presentación, además no jala y es suave con la piel.
Ventajas
Batería y corte
Contras
Pocos accesorios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Flavio M
07/12/2025
Chile
Excelente y presentación sobresaliente
Excelente afeitada rápida y sin cortes ni tirones, recomendada para todos
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
15/10/2025
Chile
EXCELENTE
Muchísimo mejor de lo que pensé, en menos de 3 minutos ya estaba afeitado ,sin cortes ,sin irritación y mi cara suave
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.