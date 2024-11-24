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Descontinuado

OneBlade ProRostro

QP6530/15

4.3
| (203) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade Pro es un revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles definidos en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Batería recargable de iones de litio

  • Peine-guía de precisión de 12 longitudes

  • Uso en seco y húmedo

  • Indicador de batería

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Modela

Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-3112060

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

203

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

24/11/2024

Colombia

Colombia

Comprador verificado

La afeitadora me pareció muy buena!!

Tiene una buena potencia, y la batería dura bastante!! Aunque no deja al raz totalmente es suficiente para una buena presentación, además no jala y es suave con la piel.

Ventajas

Batería y corte

Contras

Pocos accesorios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

07/12/2025

Chile

Chile

Excelente y presentación sobresaliente

Excelente afeitada rápida y sin cortes ni tirones, recomendada para todos

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

15/10/2025

Chile

Chile

EXCELENTE

Muchísimo mejor de lo que pensé, en menos de 3 minutos ya estaba afeitado ,sin cortes ,sin irritación y mi cara suave

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.