Descontinuado
Classic+ (nuevo)
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases.
4.3
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Carla
15/06/2018
Colombia
Muy útil con las tetinas de diferente flujo.
Un set muy completo con varios tamaños y flujos de tetinas. Funciona desde el primer día hasta q esta bastante crecido. El set único para un bebé, no requerirá más opciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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Val21
29/06/2020
Chile
El producto cumple con lo prometido
Le doy las 5 estrellas al set de mamaderas ya que cumple con su función de maravilla! No le entra aire por entremedio del chupete por lo que la leche baja en perfectas condiciones además de que son súper fáciles de limpiar. Muy buen producto.
Ventajas
No entra aire por entremedio del chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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Caromg1
02/03/2020
Chile
Excelente producto siempre amamos avent
Nos encanta los productos de @philipsaventcl son los mejores antiflujo excelente mamaderas como chupetes mi bebe desde el día uno los adoro. Para nosotras es la mejor marca del mercado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.