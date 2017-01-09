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Descontinuado

Philips AventSet de regalo Classic+

SCD374/01

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

El set de regalo Philips Avent Classic+ incluye un biberón Classic+ transparente de 125 ml, un biberón Classic+ decorado de 260 ml y dos chupetes decorados con animales a juego.

Ver todos los beneficios

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • Biberones, chupetes

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  3. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.