Descontinuado
Fácil de combinar con la lactancia materna
El conjunto de regalo Elefante para niñas es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye una botella Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.
1 Natural
260 ml
Tetina de flujo lento
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
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5.0
de 5
18
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Frankika
19/06/2020
Chile
Muy util e higiénico
La compre para mi bebé y aparte de ser anti cólico es muy higienica ya que al ser de boca ancha me permite lavarla muy bien, junto con el lindo diseño que apesar del tiempo no se sale ❤️
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo
Fecha de uso 2019-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo
Fecha de uso 2019-05-19
Vale_17
17/06/2020
Chile
Excelente producto
En mi familia conocímls los productos con mi primera sobrina, desde ahí los hemos ocupado sumpre, excelente calidad, durabilidad, resistente, cómodos, entre otros... Y ahora que yo seré mamá no dudo en seguir usándolos
Ventajas
Excelentes productos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo
Fecha de uso 2018-06-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo
Fecha de uso 2018-06-17
Daniiii
05/03/2020
Chile
El mejor compañero
Un gran compañero Phillip avent Me acompaña desde el día 1 de ser mamá Mi experiencia con sus productos son buenísimas El Extractor de leche que fue de gran ayuda para mi con mi primera hija Con mis otros dos pequeños Funcionan de maravilla sus mamaderas Le decimos chaito a los cólicos Tienen perfecto acople, diseños bellos Su vaporera para las ricas primeras comidas que se devoran mis bebés Los chupetes tranquilizador para los largos viajes , para darle tranquilidad cuando Mamita está ocupada O Para tomar una siesta Simplemente complicidad con mis bebés chupetones Es que soy fiel a sus productos Phillip avent como ustedes son fieles conmigo con la Buena calidad ,durabilidad Es que nuestro niños se merecen lo mejor cumplen con creces las expectativas Así que feliz participando
Ventajas
Siii
Contras
Nada son lo máximo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de diseño de regalo
Sí, recomiendo este producto
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