4 biberones
Cepillo para biberones
Chupete ultra soft
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.8
de 5
29
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Patito8
18/04/2024
España
Comprador verificado
Acierto seguro
Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.
Ventajas
Es hergonomico
Contras
No haberlos comprado antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Sí, recomiendo este producto
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Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Lo mas recomendabe para una mamá primeriza!
[Employee of philipsglobal] Obsequie eun set de estos viverones a una amiga para su primer bebé, ella no estaba muy segura de usarlos, pero al final,me llamo para agradecerme el regalo, diciendo "son maravillosos para mi bebé"
Ventajas
Comodidad y seguridad para el bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés
Sí, recomiendo este producto
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ReDays
04/06/2024
México
Empleado de Philips
Es un must have para un pequeño
[Employee of philipsglobal] Es un kit súper completo, que ayuda en el día a día de tu bebé.
Ventajas
Diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.