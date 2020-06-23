Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.9
de 5
442
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Romi Mac
23/06/2020
Chile
Buenísimas mamaderas
Lo mejor en mamadera para mis hijas, ahora ya mi tercera hija tiene las suyas
Ventajas
Fácil limpieza, cómoda, buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural
22/06/2020
Chile
Me encanta
Me encanta el material, es higienico, es ideal para la lactancia mixta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/27 Biberón Natural
MaaAn
21/06/2020
Chile
Las mejores
Una de las mejores mamaderas que mis hijas han tenido, hace ya 12 años que somos fieles a las avent, la tetina que fácilmente se acopla al bebé... son los mejores!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.