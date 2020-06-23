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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF031/27

4.9

| (442) Opiniones | 99% ha recomendado este producto

Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.

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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 biberones

  • 125 ml

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

442

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

23/06/2020

Chile

Chile

Buenísimas mamaderas

Lo mejor en mamadera para mis hijas, ahora ya mi tercera hija tiene las suyas

Ventajas

Fácil limpieza, cómoda, buen producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2018-06-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2018-06-22

22/06/2020

Chile

Chile

Me encanta

Me encanta el material, es higienico, es ideal para la lactancia mixta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2020-05-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2020-05-21

21/06/2020

Chile

Chile

Las mejores

Una de las mejores mamaderas que mis hijas han tenido, hace ya 12 años que somos fieles a las avent, la tetina que fácilmente se acopla al bebé... son los mejores!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2018-06-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF031/27 Biberón Natural

Fecha de uso 2018-06-20

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.