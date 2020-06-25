Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo rápido
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
5.0
de 5
45
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Betzita
25/06/2020
Chile
Mamadera
Los productos avent son excelentes, los recomiendo al 100%.
Ventajas
Excelente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
MamáNico
22/06/2020
Chile
Buen producto fácil limpieza
Me gusta en especial este biberón para mi hijo que ya toma más cantidad de leche, el tete lo acepto bien, es de fácil limpieza, muy buen producto.
Ventajas
Cantida ml
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural
Fofi1
21/06/2020
Chile
Facil de lavar
Me encanta la mamadera avent natural, por su tetina en forma de pezon, es facil para que los bebes la tomen, se adapta facilmente, facil de lavar, su bica ancha facilita al momento de agregar la leche en polvo... simplemente me encanta
Ventajas
Si
Esta reseña se realizó para SCF036/27 Biberón Natural
Esta reseña se realizó para SCF036/27 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE