Descontinuado
1 biberón
60ml
Tetina de flujo inicial
0 m
El menor tamaño del biberón garantiza la cantidad adecuada para el pequeño estómago del bebé.
El agujero más pequeño proporciona una velocidad de flujo más controlada para los bebés que beben más lento.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
4.9
de 5
16
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Maca BP
02/03/2022
Chile
Buen producto para las etapas del bebé
La verdad use este biberón pequeñito al inicio, de recién nacido, luego estableci lactancia así que lo dejamos y actualmente al iniciar la AC me ha servido bastante como medida para los líquidos.
Ventajas
Tamaño perfecto para que bebe pueda beber sólo
Contras
Las tetinas al esterilizar pueden presentar falla y hay que comprarlas por separado nuevamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Chascona
19/06/2020
Chile
Excelente
No hay mejores biberones, súper buen agarre gracias a su tetina anatómica, sin duda la mejor compra.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF039/17 Mamadera Natural
PapaAlex
29/11/2021
Argentina
Biberon natural
Me gusto mucho este biberón por lo practico y comodo para mi bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Baby Bottles SCF039/17 Natural Baby bottle
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
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