ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna

Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF042/27

5
| (18) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
El diseño de nuestra tetina estriada ultrasuave evita su contracción y se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Tetina extrasuave y flexible

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Dos piezas

  • Flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

18

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

29/11/2021

España

España

Es muy buen producto

Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

07/11/2021

España

España

La más natural

Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.

Ventajas

Natural, suavidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

03/11/2021

España

España

Fantástica tetina

Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie

Ventajas

La textura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina Natural

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE