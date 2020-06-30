Descontinuado
Dos piezas
Flujo medio
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.6
de 5
41
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Caracola
30/06/2020
Chile
Maravillosa
Fue la única tetina que acepto después de pasar por varias mamaderas ....es.muy suave como su tetita..le encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
mariajosecifbr
15/06/2020
Chile
Excelente acople y buena calidad
Mi bebé comenzó con dentición, y obviamente muerde todo. Pero ninguna de las tetinas se ha visto afectada. No se ha roto ninguna. Además de que tiene buenísimo flujo, son suaves y flexibles. Lo mejor de todo es el acople, la forma es muy similar al pecho por lo tanto no tengo dificultades en darle pecho o mamadera ya que recibe ambas sin complicaciones. Compré las tetinas de este flujo para reemplazar el de 0m y no tuve complicaciones.
Ventajas
Flexible. Buen flujo. Buena calidad. Suaves. Forma adecuada para acople.
Contras
Nada hasta ahora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Constanza
13/06/2020
Chile
A mi bebé le encanta
La textura de esta tetina le encanta a mi bebé cuando debo dejarle leche, debe ser a que se asemeja mucho al pecho materno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE