Descontinuado
Dos piezas
Flujo rápido
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.7
de 5
28
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
JPFC
23/09/2020
Chile
Empleado de Philips
Buen flujo desde los 6 hasta que el bebé decida
[Employee of philipsglobal] Me gusta porque controla el bebé la cantidad de flujo de manera rápida. mi hija desde los 6 meses y hasta ahora (17 meses) toma con esta tetina.
Ventajas
Fácil de lavar, excelente flujo
Contras
me gustaría un pack de 4 tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
GIM84
16/09/2020
Chile
Excelente producto
Lo bueno es que es super resistente y funciona perfecto
Ventajas
super resistente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
Mamix4
16/09/2020
Chile
Empleado de Philips
Super Resistente
[Employee of philipsglobal] Mi hijo la acepta perfectamente y lo mejor es que no se daña, no se rompe ni desgastan los orificios, es resitente a las mordidas del bebé.
Ventajas
Flujo perfecto y silicona muy resistente.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE