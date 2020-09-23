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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF044/27

4.7
| (28) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Dos piezas

  • Flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

28

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

4
2

23/09/2020

Chile

Chile

Empleado de Philips

Buen flujo desde los 6 hasta que el bebé decida

[Employee of philipsglobal] Me gusta porque controla el bebé la cantidad de flujo de manera rápida. mi hija desde los 6 meses y hasta ahora (17 meses) toma con esta tetina.

Ventajas

Fácil de lavar, excelente flujo

Contras

me gustaría un pack de 4 tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural

16/09/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Lo bueno es que es super resistente y funciona perfecto

Ventajas

super resistente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural

16/09/2020

Chile

Chile

Empleado de Philips

Super Resistente

[Employee of philipsglobal] Mi hijo la acepta perfectamente y lo mejor es que no se daña, no se rompe ni desgastan los orificios, es resitente a las mordidas del bebé.

Ventajas

Flujo perfecto y silicona muy resistente.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF044/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE