Descontinuado
1 biberón
120 ml (4 oz)
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.9
de 5
40
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Palomitha
26/06/2020
Chile
Mi favorita!!
Me encanta. Comoda, fácil de lavar, no produce malos olores, da mucha confianza al momento de almacenar leche materna, facil de calentar a baño María. Realmente mi favorita y la de mi bebé. La recomiendo. La usé con mi primer hijo y sus con la segunda.
Ventajas
Higiénica
Contras
Hay que ser cuidadosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Paitopao
25/06/2020
Chile
Me encantó
Me encantó, es muy fácil de limpiar, la tetina es ideal para recién nacidos. Mi bebé se adaptó súper bien. Creo que fue una excelente elección
Ventajas
Material y tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Macarena2020
24/06/2020
Chile
Excelente mamaderas
Sin duda las mejores mamaderas, con mi hija hace 6 años utilice estas mamaderas y ahora con mi bebé de 3 meses comenzó a utilizar para complementar la lactancia materna y sin duda son las mejores 0 cólicos y cuentan con repuestos de tetina por lo cual son eternas.
Ventajas
Si las mejores
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.