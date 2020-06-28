Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
82
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Natu2101
28/06/2020
Chile
Es un excelente biberon, a mi hijo le encanta
Me la recomendaron Le doy un 10 de 10 es el mejor biberon su tetina se adapta muy bien al bebé muy perecido a un peson.
Ventajas
Es muy parecido al peson de mamá.
Contras
Nada que desir.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Mmizquie
28/06/2020
Chile
El único que toma
He probado con varias mamaderas, pero esta definitivamente es la única que toma mi hijo. Además es fácil de limpiar y no toma mal olor.
Ventajas
Fácil de limpiar. Comodidad de la guagua
Contras
Un poco caro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/27 Biberón Natural
Mmizquie
28/06/2020
Chile
Muy bueno
Fácil de limpiar y no se pone con mal olor con el tiempo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
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