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  • Un chupete liviano que favorece la respiración
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Philips Aventchupete ultra air

SCF081

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Un chupete liviano que favorece la respiración
Tranquilice a su bebé con un chupete que permite que su piel respire. La colección ultra air de Philips Avent tiene orificios de gran tamaño para mantener la piel seca. Su cubierta liviana está diseñada para un flujo máximo de aire. Está disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Los orif. de vent. de gran tamaño permiten que la piel del bebé respire

Un chupete liviano que favorece la respiración

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • 6 a 18 meses

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 1

Deja que la piel respire

Deja que la piel respire

Los orificios de aire extra grandes ventilan suavemente la piel del bebé y la mantienen suave y seca.

Colores y diseños modernos

Colores y diseños modernos

La colección ultra air siempre está a la moda. Sus diseños brillantes y coloridos le permiten a usted y a su bebé divertirse probando los estilos más recientes.

La textura ideal para una sensación de comodidad

La textura ideal para una sensación de comodidad

El chupete ultra air está diseñado para que se sienta ligero y cómodo, incluida su tetina sedosa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2021

Colombia

Colombia

Exelente

Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

05/08/2021

Colombia

Colombia

Buen agarre

Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

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Avisos legales

  1. Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso

  3. Marca global de chupetes número 1