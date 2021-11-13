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Descontinuado

Philips AventSCF081/13 ultra air pacifier

SCF081

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2021

Colombia

Colombia

Exelente

Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

05/08/2021

Colombia

Colombia

Buen agarre

Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

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