Descontinuado
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Gaba36
13/11/2021
Colombia
Exelente
Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Ayu93
05/08/2021
Colombia
Buen agarre
Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air