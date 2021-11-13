Permite que la piel de su bebé respire
6 a 18 meses
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Los orificios de aire extra grandes ventilan suavemente la piel del bebé y la mantienen suave y seca.
La colección ultra air siempre está a la moda. Sus diseños brillantes y coloridos le permiten a usted y a su bebé divertirse probando los estilos más recientes.
El chupete ultra air está diseñado para que se sienta ligero y cómodo, incluida su tetina sedosa.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Gaba36
13/11/2021
Colombia
Exelente
Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Ayu93
05/08/2021
Colombia
Buen agarre
Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Marca global de chupetes número 1