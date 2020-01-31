Términos de búsqueda

    Philips Avent ultra air Chupete

    SCF085/20

    Permite que la piel de su bebé respire

    Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.

    Philips Avent ultra air Chupete

    Permite que la piel de su bebé respire

    Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

    • Permite que la piel de su bebé respire
    Anatómicos y sin BPA
    Paquete de 2
    6 a 18 meses
    Permitamos que la piel de su bebé respire

    Permitamos que la piel de su bebé respire

    Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

    Aceptación de la tetina al 98%*

    Aceptación de la tetina al 98%*

    Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

    Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

    Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

    Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

    Desarrollo bucal natural

    Desarrollo bucal natural

    Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.

    Sensación natural para el bebé

    Sensación natural para el bebé

    Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar el tacto del pecho materno.

    Esterilícelo cómodamente en 3 minutos

    Esterilícelo cómodamente en 3 minutos

    La funda de viaje que se incluye con nuestros chupetes ultra soft y ultra air también sirve como esterilizador. Todo lo que debe hacer es agregar agua y colocarla en el microondas. Luego, estarán limpios para su próximo uso.

    Diseñado y producido en los Países Bajos

    Diseñado y producido en los Países Bajos

    Nuestros chupetes ultra soft y ultra air se diseñan y producen en los Países Bajos.

    Especificaciones técnicas

    Qué se incluye

      chupete ultra air
      2 piezas
    * En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
    * Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
