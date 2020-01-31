SCF085/20
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
Nuestras tetinas de silicona suave simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo bucal natural.
Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar el tacto del pecho materno.
La funda de viaje que se incluye con nuestros chupetes ultra soft y ultra air también sirve como esterilizador. Todo lo que debe hacer es agregar agua y colocarla en el microondas. Luego, estarán limpios para su próximo uso.
Nuestros chupetes ultra soft y ultra air se diseñan y producen en los Países Bajos.
