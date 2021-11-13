Permite que la piel de su bebé respire
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 1
Entre 0 y 6 meses
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Gaba36
13/11/2021
Colombia
Exelente
Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Ayu93
05/08/2021
Colombia
Buen agarre
Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso