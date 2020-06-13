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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Philips Avent ultra softChupete

SCF091/32

4.8
| (129) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultra soft de Philips Avent. Nuestra cubierta flexible y súper suave* se adapta a las curvas de las mejillas de su bebé, por lo que deja menos marcas e irritación en la piel.
Ver todos los beneficios

Para menos marcas e irritación en la piel

Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • Ultrasuave y flexible

  • Anatómicos y libres de BPA

  • Paquete de 2

  • 0-6M

Protección suave y flexible

Protección suave y flexible

La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Protector redondeado

Protector redondeado

Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

129

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

13/06/2020

Chile

Chile

Los únicos que aceptaba mi hija

Probé muchas marcas de chupones y estos fueron los únicos que aceptó mi hija hace 8 años atrás, los únicos que succionaba con ganas y buen agarre. Lo mejor en calidad. Con mi bebé que viene en camino ocuparé todos los productos philips avent, definitivamente son los mejores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft

12/06/2020

Chile

Chile

Maravillosos

Son super livianos y muy fáciles de limpiar, además vienen en su cajita para esterilización.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente chupete

Es súper suavecito y se adapta muy bien a las necesidades de mi bebe, siempre estuve reacia a chupete pero mi bebe le encanta solo acepta este chupete.

Ventajas

Muy suave y se adapta muy bien anatómicamente

Contras

A veces cuesta encontrarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso