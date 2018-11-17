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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Descontinuado

Philips AventChupones Freeflow

SCF180/23

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, ya que está diseñado para reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel respire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calma con la comodidad del aire

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/11/2018

Colombia

Colombia

Excelentes

Comodos, excelente calidad, buen diseño, respirable. Recomendado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow

09/11/2016

España

España

Ideal

A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados

08/09/2013

Argentina

Argentina

Es un excelente producto y el diseño es muy colorido y divertido.

Recomiendo los productos Avent, ya que son muy duraderos, de excelente calidad y no están fabricados con plásticos que puedan dañar la salud de los bebés.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow

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Avisos legales

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Fabricante del año 2014