Descontinuado
Para una comodidad esencial
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.
4.9
de 5
41
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Eilinda
28/06/2020
Chile
Mi bebé ama su chupete
Elegí este producto porque le ah dado mucha calma a mi bebé en la etapa de 6 a 18 meses
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic
Esperancita
27/06/2020
Chile
Exelentes productos 100% recomendable ⭐⭐⭐⭐⭐
Son los mejores productos para los pequeños, sobre todo sus mamaderas, las recomiendo en un 100% a todas las futuras mamis y a todo aquel que no sabe que regalar, la mejor opcion, mi sobrina las usa desde que nacio, lleva 4 años con sus mamderas avent, y yo las quiero para mi bebé ya que estoy embarazada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/27 Chupete Classic
mariajosecifbr
15/06/2020
Chile
Me han salvado un montón
Si bien mi bebé ya no usa tanto chupete, las veces que lo he necesitado me han salvado. Primero utilizó la versión 0-6m, fue muy útil y ahí era mucho más dependiente del chupete. Ahora con esta versión 6-18m la frecuencia de uso bajó porque está creciendo, pero aun así en las siestas sobre todo me ayudan demasiado. Y la calidad del chupete es excelente. Jamás se me rompió o agrietó ninguno.
Ventajas
Calidad. Flexible.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/28 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/28 Chupete Classic
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014