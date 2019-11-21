Descontinuado
SCF185/00
0m+
La abertura extra ancha del clip permite colocarla fácilmente en la ropa del bebé con una mano
El clip no deja marcas en la ropa del bebé
Se adapta a todos los chupetes con anillos de seguridad
3.0
de 5
4
Opiniones
Olguiss
21/11/2019
Colombia
Un gran descubrimiento
Lo mejor: la ligereza y poderlo enganchar y desenganchar con una sola mano.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete
Flor88
23/07/2020
Argentina
Excelente
Desde bebé que mi hija lo tiene y es excelente. Se agarra fuertemente a la ropa y no hay peligro de perder el chupete. Es excelente la calidad de los plásticos y la cinta, no se destiñe, ni se pone fea con el tiempo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete
Luni
05/09/2013
España
Se rompe fácilmente la pinza que se coloca en la ropa
Buenas tardes compre dos pinzas para chupete, la rosa y la azul y en las dos se ha partido la pinza que sirve para enganchar en la ropa. Gracias por permitir expresar nuestra opinión, me ha dado mucha rabia que se rompan porque en cuanto a diseño y facilidad de uso le doy un notable. Saludos.
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Pinza para chupete
Esta reseña se realizó para SCF185/00 Pinza para chupete