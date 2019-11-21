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  • Mantiene el chupete a mano
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Descontinuado

Clip para chupete

SCF185/00

3
| (4) Opiniones
Mantiene el chupete a mano
Gracias al clip para chupete de Philips Avent, éste siempre se encuentra cerca de su bebé y se mantiene limpio. El clip para chupete está diseñado para una fácil sujeción y no dejará marcas en la ropa de su bebé. Está disponible en tres novedosos colores.
Ver todos los beneficios

Chupetes con diseños modernos y coloridos

Mantiene el chupete a mano

  • 0m+

Fácil de colocar

La abertura extra ancha del clip permite colocarla fácilmente en la ropa del bebé con una mano

Cuida la ropa

El clip no deja marcas en la ropa del bebé

Diseño inteligente

Se adapta a todos los chupetes con anillos de seguridad

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

21/11/2019

Colombia

Colombia

Un gran descubrimiento

Lo mejor: la ligereza y poderlo enganchar y desenganchar con una sola mano.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete

23/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Desde bebé que mi hija lo tiene y es excelente. Se agarra fuertemente a la ropa y no hay peligro de perder el chupete. Es excelente la calidad de los plásticos y la cinta, no se destiñe, ni se pone fea con el tiempo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Clip para chupete

Sí, recomiendo este producto

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05/09/2013

España

España

Se rompe fácilmente la pinza que se coloca en la ropa

Buenas tardes compre dos pinzas para chupete, la rosa y la azul y en las dos se ha partido la pinza que sirve para enganchar en la ropa. Gracias por permitir expresar nuestra opinión, me ha dado mucha rabia que se rompan porque en cuanto a diseño y facilidad de uso le doy un notable. Saludos.

Esta reseña se realizó para SCF185/00 Pinza para chupete

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