Descontinuado
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Para quitar el chupón Philips Avent con facilidad en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas y simétricas Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupón en la boca.
El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.