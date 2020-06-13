Descontinuado
Súper suave y flexible
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel sensible necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.
Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.
Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, el 98 %, en promedio, afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
4.8
de 5
129
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Sakura1301
13/06/2020
Chile
Los únicos que aceptaba mi hija
Probé muchas marcas de chupones y estos fueron los únicos que aceptó mi hija hace 8 años atrás, los únicos que succionaba con ganas y buen agarre. Lo mejor en calidad. Con mi bebé que viene en camino ocuparé todos los productos philips avent, definitivamente son los mejores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF212/20 chupete ultra soft
Feñi
12/06/2020
Chile
Maravillosos
Son super livianos y muy fáciles de limpiar, además vienen en su cajita para esterilización.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
12/06/2020
Chile
Excelente chupete
Es súper suavecito y se adapta muy bien a las necesidades de mi bebe, siempre estuve reacia a chupete pero mi bebe le encanta solo acepta este chupete.
Ventajas
Muy suave y se adapta muy bien anatómicamente
Contras
A veces cuesta encontrarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF213/20 chupete ultra soft
Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017.