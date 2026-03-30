SCF263/61
Un vaso
5 oz/150 ml
6 m+
Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y están engomadas para brindar un agarre antideslizante.
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE