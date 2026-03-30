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  • Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla
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Philips Avent Natural ResponseVaso de entrenamiento

SCF263/61

Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla
El kit de entrenamiento natural permite que su bebé se acostumbre con mayor facilidad a su primer vaso. Las cómodas asas ayudan a que su bebé sostenga el biberón por sí mismo mientras bebe de la conocida tetina.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla

  • Un vaso

  • 5 oz/150 ml

  • 6 m+

Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y están engomadas para brindar un agarre antideslizante.

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE