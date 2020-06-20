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  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para microondas

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF281/02

4.8
| (95) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Rápido esterilizador a vapor para microondas
El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 biberones o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para microondas

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 biberones Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas puede utilizarse para esterilizar biberones y otros productos en solo 2 minutos, permite eliminar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Por supuesto, la duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W, 6 minutos a 500-800 W.

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

95

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

1

20/06/2020

Chile

Chile

Eficaz

Me encanta este producto, es muy útil y fácil de usar, lo recomiendo en un 100% aparte de la buena calidad y seguridad que nos brinda la marca

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

19/06/2020

Chile

Chile

Es lo mejor!!

Me encanto porque lo encuentro sumamente practico y fácil de usar, no requiere experiencia ni leer tanta instrucción para esterilizar las mamaderas de mi pequeña y así poder hacerlas más seguras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

18/06/2020

Chile

Chile

Esterilizador dé microondas

Por que es muy bueno, desinfecta perfectamente las mamaderas quedan sin mal olor me encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 