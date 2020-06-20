Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 2 minutos
Caben 4 biberones Philips Avent
Cabe en la mayoría de los microondas
El esterilizador a vapor para microondas puede utilizarse para esterilizar biberones y otros productos en solo 2 minutos, permite eliminar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Por supuesto, la duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W, 6 minutos a 500-800 W.
Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.
El contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas con la tapa cerrada.
4.8
de 5
95
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Yee06
20/06/2020
Chile
Eficaz
Me encanta este producto, es muy útil y fácil de usar, lo recomiendo en un 100% aparte de la buena calidad y seguridad que nos brinda la marca
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Kolora2313
19/06/2020
Chile
Es lo mejor!!
Me encanto porque lo encuentro sumamente practico y fácil de usar, no requiere experiencia ni leer tanta instrucción para esterilizar las mamaderas de mi pequeña y así poder hacerlas más seguras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Victt
18/06/2020
Chile
Esterilizador dé microondas
Por que es muy bueno, desinfecta perfectamente las mamaderas quedan sin mal olor me encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.