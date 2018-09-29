Descontinuado
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 2 minutos
Caben 4 biberones Philips Avent
Cabe en la mayoría de los microondas
El esterilizador a vapor para microondas puede utilizarse para esterilizar biberones y otros productos en solo 2 minutos, permite eliminar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Por supuesto, la duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W, 6 minutos a 500-800 W.
Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.
El contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas con la tapa cerrada.
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
VivianaON
29/09/2018
Colombia
Excelente producto
Es fácil y rápido de usar en el microondas, práctico y con suficiente espacio para varios biberones, y muy efectivo para esterilizarlos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
ADRYGAUNA
25/06/2020
Chile
Cómodo y rápido
Me encanta. Es cómodo, rápido, fácil de usar y efectivo. El mío vino con varios biberones con sistema antireflujo, envase para porcionar la fórmula y con chupete (el único que le gusta a mi bebé). 100% recomendado
Ventajas
Cómodo y fácil de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
22/06/2020
Chile
Excelente y muy rápido
Es muy fácil de usar y muy rápido sobre todo para esas situaciones de apuro jeje es muy útil y no ocupa mucho espacio
Ventajas
Rapidez
Contras
Hay que si o si sacar el agua para que no tomen las cosas un olor extraño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Esterilizador a vapor para microondas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.