Descontinuado
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño 3 en 1 ajustable
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
El esterilizador mantiene su contenido (biberones, extractores de leche, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.
Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.
4.7
de 5
89
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
maby1201
19/06/2020
Chile
Función 3 en 1
Me encanta mi esterilizador 3 en 1 su función es muy practica ya que coloco todas mis mamaderas y ahorro tiempo. Simplemente funcional y muy eficaz.
Ventajas
Si, es muy bueno
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Ssmy
02/03/2020
Chile
Desde hace 12 años empecé a usar con mi primer hij
Este es uno de los productos que uso de philips entre otros mamaderas pero es el que más amo porque es una gran ayuda
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Nicmon
28/02/2020
Chile
Muy útil
Es un excelente producto ya que nos hace más fácil el trabajo, por su gran capacidad y por lo rápido que esteriliza.
Ventajas
Lo rápido y espacioso que es
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.