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  • Esterilización cómoda y eficaz
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/02

4.7
| (89) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño 3 en 1 ajustable

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

Esterilizador 3 en 1 de diseño modular

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Manténgalos esterilizados hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

El esterilizador mantiene su contenido (biberones, extractores de leche, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Diseño espacioso

Diseño espacioso

Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

89

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

19/06/2020

Chile

Chile

Función 3 en 1

Me encanta mi esterilizador 3 en 1 su función es muy practica ya que coloco todas mis mamaderas y ahorro tiempo. Simplemente funcional y muy eficaz.

Ventajas

Si, es muy bueno

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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02/03/2020

Chile

Chile

Desde hace 12 años empecé a usar con mi primer hij

Este es uno de los productos que uso de philips entre otros mamaderas pero es el que más amo porque es una gran ayuda

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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28/02/2020

Chile

Chile

Muy útil

Es un excelente producto ya que nos hace más fácil el trabajo, por su gran capacidad y por lo rápido que esteriliza.

Ventajas

Lo rápido y espacioso que es

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 