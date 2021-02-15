Descontinuado
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño ajustable 4 en 1
El esterilizador se puede usar tanto con biberones de cuello ancho como estándar. También puede colocar otros productos del bebé, como extractores de leche y accesorios.
4.7
de 5
23
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
LORIED
15/02/2021
Colombia
excelente funcionalidad
recomendar un excelente producto a cualquier padre que necesite un servicio como el de los esterilizadores AVENT
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Nena35
15/02/2021
Colombia
El producto es de buena calidad
Porque es un excelente producto los niños no le da reflujo no cólicos ni vinagre la leche
Ventajas
Es muy bueno esterilizador
Contras
Las chupas
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Yeye2707
12/02/2021
Colombia
Muy funcional y fácil
Es muy práctico fácil de utilizar me encanta su funcionalidad
Ventajas
Es muy fácil de usar y muy práctico
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.