Descontinuado
Esterilización muy cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño ajustable 4 en 1
El esterilizador es adecuado para utilizarlo en biberones de cuello estándar y ancho. También se ajusta a otros productos y accesorios para bebé.
4.7
de 5
23
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
LORIED
15/02/2021
Colombia
excelente funcionalidad
recomendar un excelente producto a cualquier padre que necesite un servicio como el de los esterilizadores AVENT
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-10-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-10-15
Nena35
15/02/2021
Colombia
El producto es de buena calidad
Porque es un excelente producto los niños no le da reflujo no cólicos ni vinagre la leche
Ventajas
Es muy bueno esterilizador
Contras
Las chupas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-02-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-02-14
Yeye2707
12/02/2021
Colombia
Muy funcional y fácil
Es muy práctico fácil de utilizar me encanta su funcionalidad
Ventajas
Es muy fácil de usar y muy práctico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-10-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Fecha de uso 2020-10-12
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.