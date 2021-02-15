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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

SCF286/05

4.7

| (23) Opiniones | 95% ha recomendado este producto

Esterilización muy cómoda y eficaz

El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización muy cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño ajustable 4 en 1

Esteriliza varios biberones, productos y accesorios para el bebé

El esterilizador es adecuado para utilizarlo en biberones de cuello estándar y ancho. También se ajusta a otros productos y accesorios para bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

23

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

15/02/2021

Colombia

Colombia

excelente funcionalidad

recomendar un excelente producto a cualquier padre que necesite un servicio como el de los esterilizadores AVENT

Ventajas

TODO

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-10-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-10-15

15/02/2021

Colombia

Colombia

El producto es de buena calidad

Porque es un excelente producto los niños no le da reflujo no cólicos ni vinagre la leche

Ventajas

Es muy bueno esterilizador

Contras

Las chupas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-02-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-02-14

12/02/2021

Colombia

Colombia

Muy funcional y fácil

Es muy práctico fácil de utilizar me encanta su funcionalidad

Ventajas

Es muy fácil de usar y muy práctico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-10-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Fecha de uso 2020-10-12

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella, Listeria monocytogenes. Un laboratorio independiente proporciona los resultados de la prueba.