Descontinuado
Un chupete ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
Deje que la piel de su bebé respire
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
ultra air se diseñó para permitir el máximo flujo de aire a fin de que la piel sensible de su bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca y aliviada gracias al diseño transpirable de este chupete con un máximo flujo de aire.
El escudo Ultra Air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Gaba36
13/11/2021
Colombia
Exelente
Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2021-10-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2021-10-13
Ayu93
05/08/2021
Colombia
Buen agarre
Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2020-07-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2020-07-05
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2019-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2019-05-25
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Fabricante del año 2014