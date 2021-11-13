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  • Un chupete ligero y respirable
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Descontinuado

Philips AventChupete Ultra Air

SCF342/23

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Un chupete ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Un chupete ligero y respirable

  • Deje que la piel de su bebé respire

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

4 orificios de aireación extragrandes

4 orificios de aireación extragrandes

ultra air se diseñó para permitir el máximo flujo de aire a fin de que la piel sensible de su bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel del pequeño se mantiene más seca y aliviada gracias al diseño transpirable de este chupete con un máximo flujo de aire.

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

El escudo Ultra Air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2021

Colombia

Colombia

Exelente

Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air

05/08/2021

Colombia

Colombia

Buen agarre

Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  4. Fabricante del año 2014