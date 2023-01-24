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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Philips Avent ultra airChupete

SCF376/14

4.8
| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Tiene un botón que brilla en la oscuridad para que pueda verlo cuando apague las luces. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Permite que la piel de su bebé respire

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • Anatómicos y libres de BPA

  • Paquete de 2

  • 6-18M

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Brillo en la oscuridad de larga duración

Brillo en la oscuridad de larga duración

Utilice el botón que brilla en la oscuridad de ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin necesidad de encender las luces.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

24/01/2023

Chile

Chile

El mejor

A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

30/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto

Al principio fue el único que aceptó mi bebé. Son muy buenos y fácil de obtener.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

21/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente chupetes buena calidad y diseños fantásticos. No se filtra el ague en su interior como otros chupetes y hermosos diseños los ame!!!! Al igual que mi bebe jijib

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

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Avisos legales

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso