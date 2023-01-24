Con botón que brilla en la oscuridad
Anatómicos y libres de BPA
Paquete de 2
6-18M
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Utilice el botón que brilla en la oscuridad de ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin necesidad de encender las luces.
4.8
de 5
62
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
NanaVF
24/01/2023
Chile
El mejor
A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
30/06/2020
Chile
Muy buen producto
Al principio fue el único que aceptó mi bebé. Son muy buenos y fácil de obtener.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Ika1824
21/06/2020
Chile
Excelente
Excelente chupetes buena calidad y diseños fantásticos. No se filtra el ague en su interior como otros chupetes y hermosos diseños los ame!!!! Al igual que mi bebe jijib
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso