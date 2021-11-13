Descontinuado
Deje que la piel de su bebé respire
6-18m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
ultra air se diseñó para permitir el máximo flujo de aire a fin de que la piel sensible de su bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca y aliviada gracias al diseño transpirable de este chupete con un máximo flujo de aire.
El escudo Ultra Air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Gaba36
13/11/2021
Colombia
Exelente
Me ayuda a que mi bebe no llore y no le dan gases.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF342/21 Chupete Ultra Air
Ayu93
05/08/2021
Colombia
Buen agarre
Hermoso diseño y a mi bebé le encantó. Super suave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF245/22 Chupete Ultra Air
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial